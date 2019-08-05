Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davası

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ö. ile kazada hayatını kaybeden Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık E.Ö, kazanın bir anda meydana geldiğini ve kusurunun bulunmadığını savundu.

Sola sinyal verdiğini öne süren sanık, "Arabamı çevirdiğimde aynada motosikleti görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım, suçsuzum. Benim de evladım var. Çocukların üzerine neden araba süreyim. O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim." diye konuştu.

Ailelere acılarını paylaştığına dair mektup gönderdiğini anlatan Özyurt, "Kimseye zarar vermek istemedim." ifadesini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Muhammet Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün olaydan hemen sonra tutuklanmamasına tepki gösterdi.