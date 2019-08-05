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Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ö. ile kazada hayatını kaybeden Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık E.Ö, kazanın bir anda meydana geldiğini ve kusurunun bulunmadığını savundu.

Sola sinyal verdiğini öne süren sanık, "Arabamı çevirdiğimde aynada motosikleti görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım, suçsuzum. Benim de evladım var. Çocukların üzerine neden araba süreyim. O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim." diye konuştu.

Ailelere acılarını paylaştığına dair mektup gönderdiğini anlatan Özyurt, "Kimseye zarar vermek istemedim." ifadesini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Muhammet Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün olaydan hemen sonra tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Sanığın ifadelerinde "Pişman olacağı bir şey yapmadığını" söylediğini aktaran Açıkgöz, "İki kişi öldürmüşsün nasıl pişman değilsin? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik ise evlatlarını kazaya kurban vermenin acısını yaşadıklarını belirterek, sanığa hak ettiği cezanın verileceğine dair adalete güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Konyaaltı ilçesinde 17 Şubat'ta Ahmet Turan Çelik'in (22) kullandığı motosiklet ile E.Ö. yönetimindeki araç çarpışmış, ağır yaralanan Çelik ve motosikletin arka koltuğundaki Muhammet Açıkgöz (17) hayatını kaybetmişti. Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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