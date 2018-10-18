Antalya'da iş adamının oğlunun öldürülmesi davasında karar

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlunu öldürdükleri öne sürülen kardeşlere müebbet ve 16 yıl 1 ay hapis, delilleri yok ettiği gerekçesiyle babalarına da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan kardeşler Süleyman ve Enes Kabakuşak, tutuksuz sanık baba Mehmet Kabakuşak, müşteki İsmail Erten, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada son savunmaları alınan sanıklardan Süleyman Kabakuşak, kimseye zarar verme kastının bulunmadığını, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Öldürme olayının bir cinnet durumundan meydana geldiğini savunan Kabakuşak, "Tek derdim alacağımı almaktı. Hatta biri araya girer ve bizleri uzlaştırır diye çok bekledim ama olmadı ve malum olay meydana geldi. Takdir mahkemenindir." dedi.

Enes Kabakuşak da olayın planlayıcısı olmadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Sanık Mehmet Kabakuşak ise savcının mütalaasına katıldığını dile getirerek, beraatine karar verilmesini istedi.