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Antalya'da karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi'nde kar kalınlığı bir metreyi aştı, yol kapandı - Belediye ekipleri, yolu açmak için karla mücadele başlattı

Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltına bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin yolu, bir metreyi aşan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun çalışma sürdürüyor.

Konyaaltı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hisarçandır Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mahallenin yolu, 1 metreyi aşan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolun açılması için kepçe ve greyderlerle bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hisarçandır kar Konyaaltı Mücadele

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