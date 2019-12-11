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Antalya'da meteorolojik uyarı sonrası tedbirler üst seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da, tüm kurumlar tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı - Valilik bünyesinde oluşturulan kriz masasıyla anlık gelişmelerin değerlendirileceği kentte, AFAD'ın tüm ekibi de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş: - "Antalya'da küresel iklim değişikliğinin bölgesel etkilerini yaşıyoruz"

AYŞE YILDIZ - Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı dün Antalya için verildi. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip ediyor.

Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. İzinlerin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

- "Antalya için uyarıları dikkate almak lazım"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Türkiye'de maksimum yağışların yayıldığı üç bölgenin Doğu Karadeniz, Güneybatı Anadolu, Muğla ve Antalya olduğunu söyledi.

Bölgede alçak basınç sistemlerinin dağların etkisiyle bir süre yörede durup, hem cephesel hem de dağ yamaçları boyunca yükselmesinin şiddetli yağışlara neden olabildiğini belirten Türkeş, "Günlük maksimum yağışlar bu döneme denk geliyor. İklim değişikliği kapsamında deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması, buharlaşmayı artırıyor. Daha sıcak ve nem tutma kapasitesi maksimum yağışlara neden oluyor." dedi.

Dağların yağışların uzun süreli ve daha kuvvetli olmasına neden olduğunu ifade eden Türkeş, şunları belirtti:

"Antalya için uyarıları dikkate almak lazım. Bu tür kuvvetli yağışlar fırtınayla birlikte etkili oluyor. Kentsel seller, taşkınlar, deniz seviyesinde fırtına kabarması, çatı uçmasına dikkat etmek gerekiyor. Antalya Körfezi hortum oluşumuna açık bir bölge. Antalya'da hem sıcaklıkta hem de günlük yağış miktarında rekorların kırılmasına ilişkin aslında küresel iklim değişikliğinin bölgesel etkilerini yaşıyoruz."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk de özellikle seralarda, açık arazide çalışanların uyarıları dikkate alıp, bir günlüğüne işe ara vermelerini istedi.

- Geçen sene metrekareye 490,8 kilogram yağış düştü

Antalya'ya 1969'da 24 saatte metrekareye 335,1 kilogram yağış düşmüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ne ise 17 Aralık 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağış düşmüş, bu rakam, Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı olmuştu.

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu 1 Temmuz 2017'de 45,4 dereceyle kentte 88 yılın en sıcak günü yaşanmış, 1929'dan beri ölçüm yapılan Antalya'da 45,4 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmişti.

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