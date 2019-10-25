Antalya'da "rüşvet" davası

Antalya'da rüşvet alarak ve vererek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen üçü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Alkan, Hasan Uysal, İsmail Demir ile tutuksuz 17 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Alkan, 27 yıldır odada görev aldığını, iddianamede yer alan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Ticari taksilerin tescil kaydını gerçek sahibini gizlemek amacıyla çevresindeki insanların üzerine yaptırma ve para aldığı iddialarını kabul etmediğini aktaran Alkan, "16 yıldır odada başkan olarak görev yapıyorum, kimseden para almadım. Telefonla yapılan konuşmalarda hiçbir usulsüzlük yoktur, 190 durak var ve bu duraklarda çalışan binlerce taksiciyle telefonla konuşurduk. Benim üzerime oyunlar oynandığını düşünüyorum." dedi.

Mahkeme başkanı Alkan'a yakınlarının üzerine 17'ye yakın taksi plaka kaydının bulunduğunu, yoğun para trafiğinin dosyada yer aldığını sorması üzerine Alkan, bu plakaların bazılarının eşi, kızı ve oğlunun üzerine, bazılarının ise daha önceden satıldığını öne sürdü.