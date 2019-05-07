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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

Antalya-Kemer yolunda midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Antalya-Kemer yolunda otel personelini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Tuluk yönetimindeki 07 AFD 298 minibüs, Antalya'dan Kemer yönüne giderken kontrolden çıktı. Bölünmüş yolun karşı şeridine geçen minibüs, Kasım Çetinkaya yönetimindeki Şekerler turizme ait, Kemer'deki bir otelin personelini Antalya'ya getiren 07 FPM 31 plakalı midibüsle çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada minibüsün şoförü Ahmet Tuluk olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki Tunahan Turhan ile midibüs şoförü Kasım Çetinkaya ve 13 otel personeli yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 14 kişi, ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren minibüs şoförü Ahmet Tuluk'un sürücü kabininde sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle kontrollü şekilde düzenlenen trafik, araçların çekilmesiyle normal akışına döndü.

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Antalya Kemer trafik kazası

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