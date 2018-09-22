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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Mustafa E. idaresindeki 07 HE 748 plakalı otomobil, Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde Ali Tezgel'in kullandığı bisiklete çarptı.

Araçtaki Mesut Aydın ile bisikleti kullanan Tezgel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Antalya Mustafa Elgin trafik kazası

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