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Antalya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan kadın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonun, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda dün, Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kazada Berna Afsin, Nurcan Çakmak ve Hüseyin Koyun da yaralanmıştı.

Yararlılardan Nurcan Çakmak, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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