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  4. Antalyalı çoban drone'u önce sopa ile kovaladı, sonra şapkasıyla selamladı

Antalyalı çoban drone'u önce sopa ile kovaladı, sonra şapkasıyla selamladı

04.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 bin 500 rakımlı yaylanın drone ile görüntülendiği anlarda çobanın tepkisi dikkat çekti. Drone'u sopa ile kovalayan adam, bir süre sonra duruma alışarak kameraya şapkası ile selam verdi. İlginç anlar drone kamerası tarafından kaydedildi.

Antalyalı çoban drone'u önce sopa ile kovaladı, sonra şapkasıyla selamladı

İlginç olay, Kaş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Rahat Yaylası'nda yaşandı. Her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü.

ŞAŞIRIP SOPA İLE KOVALADI

Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone'u kovalamaya başladı. Bunun üzerine drone operatörü drone'u geri çekti. Kararından vazgeçen adam drone kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti.

ŞAPKASIYLA SELAMLADI

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Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone'u selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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