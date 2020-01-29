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Antalyalı sosyal yardımlaşma gönüllüsünden depremzedelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:05 | Son Güncelleme

Antalyalı sosyal yardımlaşma gönüllüsünden depremzedelere destek

Antalya'da, sosyal yardımlaşma gönüllüsü Sebile Şavkar, topladığı yardımları, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara dağıtacak.

Kumluca'da yaşayan Şavkar, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından, çevresindeki insanlara ulaşarak depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım topladı.

Şavkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki minibüs dolusu yardım malzemesini, deprem bölgesinde kendisinin dağıtacağını söyledi.

Yardımda bulunan yapan hayırseverlere teşekkür eden Şavkar, "Depremin ardından çevremdeki arkadaşlarımla ne yapabiliriz, diye düşündük. En kısa sürede ihtiyaç olan yardımları toplamaya başladık. Yardımlar içerisinde giyim eşyaları, battaniye, ayakkabı, gıda malzemeleri ve ev gereçleri bulunuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yardımı toplayacağımıza inanmamıştım, ancak halkımız bu gibi durumlarda her zaman elinden gelenin fazlasını yapıyor." diye konuştu.

Şavkar, yardım malzemelerini toplarken oyuncaklarını veren çocukların, "Biz büyüdük, bu oyuncakları oradaki kardeşlerimiz oynasın." demelerinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Kumluca yardım

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