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Antik çağın en acı veren güzellik uygulamaları! Kleopatra'nın gizli reçetesi... Güzelleşmek için ölüme meydan okuyorlardı

08.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar eski çağlardan beri güzelleşmek ve bakımlı olmak adına çeşitli bakım yöntemleri deniyorlar. Bu bakım yöntemleri zaman zaman acı verici olabiliyor. Güzelliği ile tüm dünyada ilgi çeken Kleopatra'nın da kullandığı çeşitli bakım yöntemleri bulunuyor. Antik çağda güzelleşmek adına yapılan uygulamaların oldukça acı verici ve şaşırtıcı olduğu görülüyor.

Antik çağın en acı veren güzellik uygulamaları! Kleopatra'nın gizli reçetesi... Güzelleşmek için ölüme meydan okuyorlardı

Günümüzde TikTok'ta ortaya çıkan güzellik trendleri dikkat çekici olsa da çok eski dönemlerde kullanılan güzellik uygulamaları da bir o kadar korkutucu olabiliyor. Eski insanlar da görünüşlerini olabildiğince çekici kılmak için her şeyi yaptılar. O zamanlar bile pudralar, kremler, vücut losyonları ve makyaj ürünleri tercih edilerek kullanılıyordu. Yazılı ve resimli anılardan, çeşitli kozmetik amaçlar için hangi malzemelerin kullanıldığını ve bunların sadece güzel kokulu ve güzel olmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kelliği iyileştirmek, beyaz saçları kapatmak ve kırışıklıkları düzeltmek için neler yaptığını öğrenebiliyoruz.

KURŞUN DERİLERİNİ YEDİ

Eski Mısırlılar, sözde öldürücü kozmetik ürünlerini ilk kullananlar olabilir. Abartılı göz makyajları, cennetin taşı sayılan bakır içeren bir mineral olan malakit ile kurşun sülfit içeren galen, kömür, is, yağ ve çeşitli metallerin bir macunundan yapılmıştır.

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KURŞUN KISIRLIĞA VE DELİLİĞE YOL AÇTI

Tüm zararlı maddeler gözlerin ince derisi tarafından kolayca ve hızlı bir şekilde emildikten sonra , bu kozmetikler sonunda sinirlilik, uykusuzluk ve zihinsel bozulmaya yol açtı. Eski Yunanistan'da sadece kadınlar değil, erkekler de Mısırlıları geride bırakmış ve kurşun sadece göz çevresine değil, tüm yüzlerine uygulanmıştır. Beyaz kurşundan yapılan yüz kremleri, yüzdeki lekeleri gidermek ve cildin rengini ve dokusunu iyileştirmek için kullanıldı. Merhem o kadar başarılıydı ki kısa sürede kurşun bazlı yüz maskeleri de ortaya çıktı.

Kurşun, sağlığa çok büyük zarar veren bir etkiye sahipti, çünkü daha sonra çatlayan ve yaralanan cildi kurutmanın yanı sıra kısırlığa da neden oldu ve sinir sistemi sorunlarına ve hatta deliliğe yol açtı.

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KREMAYA TİMSAH GÜBRESİ DE EKLENDİ

Eski insanlar bazen makyaj ürünlerini yapmak için hayvan dışkısı, idrar ve safra kullandılar. Bunlar, çoğunlukla makyaj yapmadan önce yüzde kullanılan güzellik maskelerinde yaygın olarak kullanılan bileşenlerdi . Cilt beyazlatmak için tebeşir ve kurşunun yanı sıra kurutulmuş timsah gübresi de kullanılıyordu. Bazı kayıtlara göre erkekler genellikle makyaj yaptıktan sonra kadınların yüzlerindeki kokudan şikayetçiydi.

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CIVA İLE PEMBE YANAKLAR

Beyaz bir yüz, eski zamanlarda rütbeyi ve yüksek sosyal statüyü sembolize ediyordu, ancak hiç sağlıklı bir insan görüntüsü vermiyordu. Kırmızı cilt için, eski Romalılar daha sağlıklı görünmek için allık kullandılar. Ancak allık her zaman güvenli malzemelerle yapılmazdı. Böyle bir bileşen cinnabar, yani kırmızı cevher olarak da bilinen cıvanın parlak kırmızı formuydu. Cinnabar genellikle çiçek yaprakları ve kırmızı tebeşirle birlikte rujlara karıştırılırdı.

TUHAF EPİLASYON

Antik çağlarda bile vücut epilasyonu hem kadınların hem de erkeklerin hayatında önemli bir rol oynamıştır. Genç Yunan kızları, yetişkin bir kadın olarak artık mahrem bölgelerindeki tüyleri alma konusunda endişelenmelerine gerek kalmaması için ergenlik çağında kasık kıllarını inceltmeye başladılar. Epilasyon için tüyleri tek tek çiğneyen böcekler kullanıldı.

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KLEOPATRA'NIN REÇİNE TARİFİ YANIKLARA NEDEN OLDU

Mısır ve Doğu'da kadınlar da Kleopatra'nın samimi reçine tarifini izleyerek kendilerini esirgemediler, yanmış kireç, arsenik trisülfat, su ve zeytinyağından reçine yaptılar ve bu da ciltte sıklıkla yanıklara neden oldu.

AKNE GOFRETİ GENELLİKLE ÖLÜME NEDEN OLDU

Kurşun cilde yeterince zarar vermiyormuş gibi, bazı eski makyaj ürünleri arsenikle karıştırılarak onlara kar beyazı tenleri verildi. Yüz kremine ek olarak arsenik de tüketildi. Arsenik kütlesini küçük gofretlere yaydılar ve sivilceleri ve diğer lekeleri ve cilt lezyonlarını giderdiklerini iddia ettiler. Arsenikli gofret tüketimine aşırı düşkün olanlar genellikle hastalandı. Kusma, ishal ve karın ağrısının eşlik ettiği hastalık sıklıkla ölüme neden oluyordu.

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