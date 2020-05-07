AnTuTu açıkladı! İşte en iyi 10 Android telefon (Nisan 2020)

AnTuTu iOS ve Android akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan AnTuTu Benchmark uygulaması ile biliniyor. Fakat AnTuTu uzun bir zamandır bir listeyi daha gelenek haline getirdi. Ünlü uygulama yapımcısı, her ay en iyi akıllı telefonları puanları ile birlikte sıralıyor. Bu gelenek, geride bıraktığımız Nisan ayı içinde değişmedi. AnTuTu Nisan ayının en iyi Android telefonlarını bugün açıkladı.

İKİ TELEFON ANTUTU'NUN LİSTESİNDEN DÜŞTÜ

AnTuTu'nun listesine baktığımızda bizleri oldukça yüksek puana sahip 10 telefon karşılıyor. Bu telefonların Android işletim sistemi kullanmalarının dışında bir ortak noktaları da amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 kullanmaları. Fakat Snapdragon 865 kullanmalarına rağmen Mart ayında listede olup da sürpriz bir şekilde Nisan ayında listede kendine yer bulamayan akıllı telefonlar da var. Bunlar; Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Black Shark 3.

EN İYİ TELEFONLAR LİSTESİNDE OPPO SÜRPRİZİ

Listenin lideri ise yerini korumaya devam ediyor. Mart ayı listesinden lider olarak ayrılan Oppo Find X2 Pro, Nisan ayında da 607.147 puan alarak liderliğini korumayı başardı. Oppo Find X2 Pro'nun ardından ikinci sırada ise kardeşi Find X2 yer aldı. Onu ise sırasıyla iQOO Neo 3 ve Xiaomi Mi 10 Pro takip etti.