AnTuTu uygulamaları Google tarafından kaldırıldı

Ancak kısa bir süre önce fark edildi ki bu uygulama artık Play Store üzerinden yüklenemiyor. Çin merkezli bu uygulamanın neden kaldırıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

GOOGLE ANTUTU UYGULAMALARINI KALDIRDI

AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark; bunların tamamı da Google Play Store üzerinden kaldırıldı. Bu uygulama; akıllı cihazların işlemci ve RAM gibi özelliklerini kıyaslıyordu. Böylece kullanıcılar hangi akıllı telefonu alacaklarına karar veriyordu.

GOOGLE İLE YAŞANAN SORUN MU SEBEP OLDU?

Bu uygulama son derece basit bir kullanıma sahip olduğu için hiçbir zorluk çıkarmıyordu. Sadece merak ettiğiniz akıllı telefonu aratmanız ve özelliklerine bakmanız yeterliydi. Birçok Çinli şirket ile Google arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar bu tür problemlere neden olabiliyor. Cheetah Mobile ile Google arasında yaşanan sorun nedeniyle kaldırma işleminin yapıldığı tahmin ediliyor. Henüz Google tarafından net bir açıklama yapılmadı.

Hiç kimsenin aklında yokken Çinli uygulamalar durduk yere Play Store üzerinden kaldırılabiliyor. Bu durum uygulama geliştiricileri bir miktar endişelendiriyor. Sizce Google tarafından izlenen bu strateji doğru mu?

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