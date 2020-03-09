HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AnTuTu uygulamaları Google tarafından kaldırıldı

AnTuTu uygulamaları Google tarafından kaldırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Haberlerimizi düzenli olarak okuyorsanız, muhtemelen AnTuTu uygulamaları ile ilgili detayları biliyorsunuzdur. Akıllı cihazların kıyaslanması için önemli bir seçenek sunan bu uygulama Google Play Store üzerinden bir görülebiliyordu.

AnTuTu uygulamaları Google tarafından kaldırıldı

Ancak kısa bir süre önce fark edildi ki bu uygulama artık Play Store üzerinden yüklenemiyor. Çin merkezli bu uygulamanın neden kaldırıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

GOOGLE ANTUTU UYGULAMALARINI KALDIRDI

AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark; bunların tamamı da Google Play Store üzerinden kaldırıldı. Bu uygulama; akıllı cihazların işlemci ve RAM gibi özelliklerini kıyaslıyordu. Böylece kullanıcılar hangi akıllı telefonu alacaklarına karar veriyordu.

GOOGLE İLE YAŞANAN SORUN MU SEBEP OLDU?

Bu uygulama son derece basit bir kullanıma sahip olduğu için hiçbir zorluk çıkarmıyordu. Sadece merak ettiğiniz akıllı telefonu aratmanız ve özelliklerine bakmanız yeterliydi. Birçok Çinli şirket ile Google arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar bu tür problemlere neden olabiliyor. Cheetah Mobile ile Google arasında yaşanan sorun nedeniyle kaldırma işleminin yapıldığı tahmin ediliyor. Henüz Google tarafından net bir açıklama yapılmadı.

Hiç kimsenin aklında yokken Çinli uygulamalar durduk yere Play Store üzerinden kaldırılabiliyor. Bu durum uygulama geliştiricileri bir miktar endişelendiriyor. Sizce Google tarafından izlenen bu strateji doğru mu?

Instagram şifre kırma (2020)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Google Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladıGoogle Stadia 4K çözünürlüğünde oyun yayınına başladı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AnTuTu Google Play Store AnTuTu uygulamaları Google AnTuTu 3DBench Antutu benchmark AITuTu Benchmark Uygulama akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nokia 5.3 günleri sayıyor

Nokia 5.3 günleri sayıyor

OKCupid milyonlarca veri sızıntısı ile gündemde

Uygulamada fark edildi! Milyonlarca veri...

Çocuk istismarına karşı birleştiler

Çocuk istismarına karşı birleştiler

Uber büyük bir mağdurlar ordusu yarattı

Uber Türkiye'de ağır ceza alabilir

P40 Pro çok farklı olacak

P40 Pro çok farklı olacak

Samsung Galaxy Note 20 hakkında önemli detaylar ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20'den haber var! İşte ilk detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.