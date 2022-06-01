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AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2022? AÖF 2022 diplomaları ne zaman, nereden alınacak?

01.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF diplomaları ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki AÖF diplomaları ne zaman verilecek? AÖF 2022 diplomaları ne zaman, nereden alınacak? İşte detaylar...

AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2022? AÖF 2022 diplomaları ne zaman, nereden alınacak?

AÖF diplomalarının ne zaman verileceği merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, final sınav sonuçlarının 1 Haziran Çarşamba günü açıklanmasının ardından diplomalarını beklemeye başladı. Peki AÖF diplomaları ne zaman verilecek? AÖF 2022 diplomaları ne zaman, nereden alınacak? Konuya ilişkin detaylara ve Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

AÖF diplomaları ile ilgili açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından 20 gün içinde hazırlanıp AÖF bürolarına gönderilecek.

Staj yükümlülüğü olan öğrenciler ise stajlarını bitirdiklerini belgeledikten sonra diplomalarını alabilecek.

Öte yandan laboratuvar uygulama dersi olan öğrencilerin laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilecekleri belirtildi.

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AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN, NEREDEN ALINACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.

Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.

AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav Anadolu Üniversitesi
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