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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

17.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı AÖF sınav giriş belgesi vize sınavlarına az bir süre kalmışken yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tarihi ve sınav giriş belgeleri merak ediliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

2021 yılı AÖF sınav giriş belgesi vize sınavlarına az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 27 ve 28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri için araştırmalar yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav yerleri, kayıt ve kayı yenileme işlemlerini tamamlamış olanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi. AÖF sınav yerlerinin sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir paylaşımı henüz yapılmadı. Ancak en son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti.


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