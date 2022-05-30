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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

30.05.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF final sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günlerinde yapıldı. Derslerden başarılı sayılabilmek için öğrencilerin ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekiyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın katılımı ile açıköğretim sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını araştırmaya başladılar. Derslerden başarılı sayılabilmek için öğrencilerin ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekiyor. Peki, AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2-3 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF sınavlarının sonuçları 12 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;

9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…”

1.maddesinde “(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

(Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

(Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) “Başarı Notu” 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1’deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.

(Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir.” denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.

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