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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları açıklandı mı?

12.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan AFÖ sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları açıklandı mı?

2022 AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF sonuçları merakla bekleniyor. Sınavda başarılı olup olmadığını ve notunun kaç olduğunu merak eden öğrenciler 2022 AÖF sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz açıklanmış değil. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklama geldiğinde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti


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AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları açıklandı mı?
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