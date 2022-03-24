AÖF sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında yapılacak. Bu kapsamda AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2022? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022 ?

Daha önce düzenlenen sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi olarak sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilecek.

İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı:

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Ara Sınavı Tarihi: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Tarihi: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı Tarihi: 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.

