AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise kayıt yenileme işlemi ne zaman bitecek?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavlarının da ilk 2 sınav gibi online olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sınavlar için ilk kayıt ve ders seçimleri, tam kapanma sürecinin bittiği 17 Mayıs itibariyle yapılacak. İşlemler 11 Haziran tarihine kadar devam edecek. Son gün 11 Haziran olacak.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 yılı 3. dönem için kayıt yenileme işlemleri ise 26 Nisan tarihinde başladı. Ancak 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanma kararı alındığı için bu süreçte kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. Dolayısıyla AÖL kayıt yenileme işlemleri de 17 Mayıs'ta devam edecek ve 11 Haziran'da son bulacak.

AÇIK ÖĞRETİM 3. SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre açık öğretim 3. sınavları 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarının artması sebebiyle sınavlar online olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar, 3 Temmuz saat 09:30'dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE YAPILACAK

Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görüldü.



