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AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açıköğretim lisesi sayfasına neden girilmiyor?

08.03.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açıköğretim lisesi sayfasına neden girilmiyor?

AÖL giriş ekranı, Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrencilerin birçok işlemi gerçekleştirdiği bir arayüz. Bu ekran en çok, öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenebilmeleri için kullanılıyor. Bunun dışında AÖL giriş ekranı kayıt yenileme, ders seçimi gibi işlemlerde de kullanılmakta.

Açık Öğretim Lisesinde okuyanların öğrenci girişlerini yaparak sınav sonuçlarını sorgulama, sınav giriş yerini öğrenme, ders seçimi yapma, sınav giriş yeri değiştirme, adres değişikliği yapma, fotoğraf yükleme, dönem bilgilerini görme, kredi durumunu inceleme gibi birçok konuda kullandıkları AÖL giriş sayfasına teknik bazı sebeplerden ötürü zaman zaman ulaşılamıyor.

AÖL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖL sistemine link üzerinden giriş yapılabiliyor. Sayfa açıldığında öğrenci numarasına giriş yapacak öğrencinin numarasını, şifre alanına öğrenci tarafından belirlenen şifreyi ve güvenlik kodu alanına da güvenlik resminde görülen sayıyı girmek gerekiyor.

Şu an sistemde oluşan bir sıkıntı nedeniyle AÖL giriş sayfası açılmıyor. Sistemin neden açılmadığına dair MEB'den herhangi bir açıklama gelmedi.

AÖL GİRİŞ EKRANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

atama

AÖL GİRİŞ EKRANINA NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

AÖL giriş ekranının açılmamasının birden fazla sebebi olabilmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları bu site zaman zaman bazı teknik aksaklıklar sebebiyle hata verebiliyor.

AÖL giriş ekranının açılmama sebepleri şunlar olabilir:

  1. AÖL resmi internet sitesi içerisinde bakım çalışması yapılıyor olabilir.
  2. AÖL sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrencilerin bir anda sonuçlarını öğrenmeye çalışması, sitenin aşırı yüklenmesine neden olabilir.

Hangi sebeple olursa olsun bu aksaklıkların hepsi geçici süreler için ortaya çıkmaktadır. Sitedeki problem en kısa sürede yetkililer tarafından çözülecek ve öğrencilerin site içerisine tekrar giriş yapabilmeleri sağlanacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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