AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açıköğretim lisesi sayfasına neden girilmiyor?

Açık Öğretim Lisesinde okuyanların öğrenci girişlerini yaparak sınav sonuçlarını sorgulama, sınav giriş yerini öğrenme, ders seçimi yapma, sınav giriş yeri değiştirme, adres değişikliği yapma, fotoğraf yükleme, dönem bilgilerini görme, kredi durumunu inceleme gibi birçok konuda kullandıkları AÖL giriş sayfasına teknik bazı sebeplerden ötürü zaman zaman ulaşılamıyor.

AÖL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖL sistemine link üzerinden giriş yapılabiliyor. Sayfa açıldığında öğrenci numarasına giriş yapacak öğrencinin numarasını, şifre alanına öğrenci tarafından belirlenen şifreyi ve güvenlik kodu alanına da güvenlik resminde görülen sayıyı girmek gerekiyor.

Şu an sistemde oluşan bir sıkıntı nedeniyle AÖL giriş sayfası açılmıyor. Sistemin neden açılmadığına dair MEB'den herhangi bir açıklama gelmedi.

AÖL GİRİŞ EKRANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

AÖL GİRİŞ EKRANINA NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

AÖL giriş ekranının açılmamasının birden fazla sebebi olabilmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları bu site zaman zaman bazı teknik aksaklıklar sebebiyle hata verebiliyor.