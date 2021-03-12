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AÖL ikinci dönem ders seçimi ne zaman? Açık lise ders alma tarihleri açıklandı!

12.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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AÖL ikinci dönem ders seçimi ne zaman? Açık lise ders alma tarihleri açıklandı!

Açık Öğretim Lise (AÖL) ikinci dönem ders seçimleri başladı. AÖL birinci dönem sınav sonuçları 10 Mart tarihi itibariyle açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Açık Öğretim Lise (AÖL) ikinci dönem ders seçim tarihleri de belli oldu.

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı, liseyi örgün olarak tamamlayamayan öğrencilerin açıktan lise diploması almalarını sağlayan bir sınavdır. AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında yapılmıştı.

AÖL İKİNCİ DÖNEM DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem ders seçme hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılınca haberimiz güncellenecektir.

AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleştirilecektir.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

  • Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

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  • Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

  • Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

  • Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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