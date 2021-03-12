AÖL ikinci dönem ders seçimi ne zaman? Açık lise ders alma tarihleri açıklandı!

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı, liseyi örgün olarak tamamlayamayan öğrencilerin açıktan lise diploması almalarını sağlayan bir sınavdır. AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında yapılmıştı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem ders seçme hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılınca haberimiz güncellenecektir.
AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleştirilecektir.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
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