AÖL imam hatip sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖLİHL sınav tarihleri belli oldu

Eğitimini AÖL imam hatip lisesinde tamamlayan öğrencilerin girdiği AÖLİHL sınav tarihleri MEB’in sınav takviminden yayınlandı. AÖL sınavları mart ayının sonunda yapılacak. Millî Eğitim Bakanı, AÖL imam hatip sınavlarının 27-28 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurdu…

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?



Ortaokul mezunu, örgün lise eğitiminde okuyanlar, lise ara sınıf terk, düz lise ya da diğer liselerden mezunlar, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırabilir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



Lise mezunları lise diplomalarının aslı ya da noter onaylı fotokopileriyle başvuru yapılır. Ortaokul mezunu ve lise ara sınıf öğrencilerinden herhangi bir belge istenilmez. Fakat, bilgileri sistemde görüntülenmeyenlerin durumlarını gösteren öğrenim durum belgesi ve not dökümü istenir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NDE HANGİ DERSLER VERİLİR?



Yüzyüze eğitim için okula gelerek alınması gereken 5 ders vardır: Arapça, Kur’an-ı Kerim, Hadis ve Hitabet, Tefsir,… Diğer dersleri, sınavını merkezi sistemle bakanlığın yaptığı sınavlara girilerek verilir.