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AÖL imam hatip sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖLİHL sınav tarihleri belli oldu

16.03.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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AÖL imam hatip sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖLİHL sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ile ilgili açıklama geldi. MEB’in internet sitesinden yapılan paylaşımda, AÖL imam hatip sınav tarihleri açıklandı…

Eğitimini AÖL imam hatip lisesinde tamamlayan öğrencilerin girdiği AÖLİHL sınav tarihleri MEB’in sınav takviminden yayınlandı. AÖL sınavları mart ayının sonunda yapılacak. Millî Eğitim Bakanı, AÖL imam hatip sınavlarının 27-28 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurdu…

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Ortaokul mezunu, örgün lise eğitiminde okuyanlar, lise ara sınıf terk, düz lise ya da diğer liselerden mezunlar, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırabilir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise mezunları lise diplomalarının aslı ya da noter onaylı fotokopileriyle başvuru yapılır. Ortaokul mezunu ve lise ara sınıf öğrencilerinden herhangi bir belge istenilmez. Fakat, bilgileri sistemde görüntülenmeyenlerin durumlarını gösteren öğrenim durum belgesi ve not dökümü istenir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NDE HANGİ DERSLER VERİLİR?

Yüzyüze eğitim için okula gelerek alınması gereken 5 ders vardır: Arapça, Kur’an-ı Kerim, Hadis ve Hitabet, Tefsir,… Diğer dersleri, sınavını merkezi sistemle bakanlığın yaptığı sınavlara girilerek verilir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’NDE SINIF GEÇME NASIL OLUR?

Açık Öğretimde sınıf sistemi bulunmuyor; kredili sistem vardır. Her dersin bir rakam değeri bulunuyor. Örneğin Arapça-1 dersi 4, Kur´an-1 5 kredidir.... Bu şekilde alınan derslerin başarıyla tamamlanmasıyla bu değerleri toplayarak alan derslerinden 90 olmak şartıyla toplamda 212 kredi değerinin toplandığında ve hiç ortak ders kalmadığında mezun olunur.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ’Nİ KAÇ YILDA BİTİRİLİR?

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, ortaokul mezunları için 8 yüz yüze dönem (4 yıl), lise mezunları ve kayıt tarihinde 18 yaşından gün almış olanlar için 4 yüz yüze dönemden önce bitirilemez.

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KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIYOR?

İlk kayıtlar yılda 1 defa Ağustos ayının son haftası başlar, Eylül ayının 2.haftasının sonunda biter. (Bu süreler Bakan oluruyla değişiklik gösterebilir). Her kayıt yenileme döneminde yayınlanan kılavuzda paylaşılan bankalara ödeme yapılır.

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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