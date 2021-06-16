AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihleri...

MEB tarafından daha önce duyurulan AÖL yani Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirildi. 17 Mayıs 2021 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sonrasında, AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman sorusu merak ediliyor. Peki AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

MEB tarafından hazırlanmış olan AÖL takvimine göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından mazeretli kayıtlar için bekleme süreci başladı.

Buyıl AÖL mazeretli kayıtlar 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu;

"Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir."

Açıklamaya göre mazeretli kayıtların 18 Haziran'da mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

