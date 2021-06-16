HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihleri...

AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihleri...

16.06.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL yani Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından belirtilmiş olan tarihler içerinde yapıldı. 17 Mayıs 2021 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, öğrenciler mazeretli kayıt yenileme için araştırmalara başladı. Peki AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihleri...

AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihleri...

MEB tarafından daha önce duyurulan AÖL yani Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirildi. 17 Mayıs 2021 ve 11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sonrasında, AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman sorusu merak ediliyor. Peki AÖL mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

MEB tarafından hazırlanmış olan AÖL takvimine göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından mazeretli kayıtlar için bekleme süreci başladı.

Buyıl AÖL mazeretli kayıtlar 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu;

"Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir."

Açıklamaya göre mazeretli kayıtların 18 Haziran'da mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır?Telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır?
Anahtar Kelimeler:
AÖL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.