AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı

'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu internette cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 7-8 Aralık'ta yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarının soruları ve cevaplarını yayınladı. 'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık lise sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yılların sınav açıklama sürecine bakıldığında Aralık ayı son hafta ya da Ocak ayı ilk hafta açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.

