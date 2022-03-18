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  4. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonucu sorgulama

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonucu sorgulama

18.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları, 1 Mart'ta yapılan ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlara giren Açık Lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler, bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonucu sorgulama

Milyonlarca Açık Lise öğrencisi AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. 1 Mart'ta yapılan ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlara giren Açık Lise öğrencileri sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Gözler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonucu sorgulama ekranı ile ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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