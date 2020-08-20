AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL sonuç sorgulama! Açık Lise sınav sonuçları sorgulama-öğrenci giriş sayfası

Koronavirüs nedeniyle AÖL sınavları ertelenmiş beklenen tarihten sonra yapılmıştı. Uzaktan eğitimle lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merakla sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyordu. 17 Ağustos'ta açıklanması gereken AÖL sınav sonuçları ile ilgili hala net bir bilgi paylaşılmış değil. Sosyal medyada hesaplarından sınav sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösteren öğrenciler, verilen tarihte AÖL sınav sonuçlarının neden açıklanmadığını sorguluyor. **Öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorulama ekranı ile hala sonuçları araştırıyor. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

AÖL sınav sonuçları gecikti?

AÖL 2. dönem sonav sonuçlarının açıklandığı gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler sınav sonuçlarına 17 Ağustos'ta ulaşmayı bekliyordu... Peki AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? 17 Ağustos Pazartesi günü açıklanması beklenen açıköğretim lise 2. dönem sınav sonuçlarının neden açıklanmadığına dair yetkililerden henüz net bir bilgi gelmiş değil.