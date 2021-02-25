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AÖL sınavı giriş ekranı 2021: Açık lise sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak?

25.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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AÖL sınavı giriş ekranı 2021: Açık lise sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakan vatandaşlar lise diplomasına kavuşabiliyor. Yaşanan koronavirüs pandemisi yüzünden artelenen AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasıyla 25 Şubat 2021 tarihi itibari ile online olarak yapılıyor. Peki Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2021 ve 2. dönem kayıt yenileme tarihi...

AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detaylar çok sayıda öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından öğrenciler bir yandan da AÖL 2021 kayıt yenileme süreci ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bu nedenle hem ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileyecek olanlar açık lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. 25 Şubat 2021 tarihi itibari ile başlayan sınavlar online olarak gerçekleşiyor. 1 Mart'ta sona erecek sınav tarihinde vatandaşlara sınavlara girerken bilgisayar kullanma önerisi geliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TAKVİMİ

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AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme sürecine dair tarihleri Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimden öğrenebiliyor. Takvimde AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 4 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Açık lise kayıt sürecinin yanı sıra 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ders seçme ve güncelleme işlemlerinin ise 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri yapılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde takvime göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sınav merkezi güncelleme işlemleri de 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ZİYA SELÇUK'TAN AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takviminde 5-6 Aralık tarihinde yapılması beklenen AÖL sınavları ertelenmişti. Yapılan açıklamaya göre AÖL sınavları için tarih verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi. 25 Şubat'ta başlayan sınavlar 1 Mart'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim AÖL
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