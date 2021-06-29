AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması ardından liseyi dışardan okuyarak diploma sahibi olmak isteyen vatandaşlar, pandemi nedeniyle 1 ve 2.dönem sınavlarını internet üzerinden çevrimiçi olarak tamamladı. Yeni dönemde AÖL sınavlarının çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi olacağını merak eden AÖL öğrencileri, konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada sınavların çevrimiçi olarak yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Sınavlar, AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, TC Kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yaparak sorumlu oldukları derslerden sınavlara girecek.

Sınav sistemine giriş yapan adaylar karşılarına gelen ekranda “Öğrenci Genel Bilgiler” bölümünde bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak sınavlarını tamamlayabilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek sınavlar 3 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak. Saat 09:30’da başlayacak sınavlar 7 Temmuz 23:59’a kadar devam edecek.

Katılımın yoğun olması sebebiyle, adayların sınavlarını son güne bırakmamaları öneriliyor. Sınavlar 20 soru şeklinde olacak ve 20 soru için 25 dakika süre verilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



