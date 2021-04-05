AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Açık Öğretim Lise (AÖL) ikinci dönem sınavları geçtiğimiz hafta 25 – 29 Mart 2021 tarihlerinde internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin ise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişleri başladı. AÖL birinci dönem sınavının 10 gün içerisinde açıklanmasının ardından, ikinci dönem sınav sonuçlarının da 10 gün sonra, yani bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dönem AÖL sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. Geçtiğimiz AÖL sınavları 1 Mart tarihinde sona ermiş ve sonuçlar ise 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. 29 Mart tarihinde sona eren AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasından sonra öğrenciler 3. dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yaşanabilir. Sınav tarihleri netleştiği zaman ayrıtınlar haberde yer alacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMELERİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.