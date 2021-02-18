Aort damarı yırtılması nedir, neden olur? Aort damarı nerede, neden yırtılır?

16 Şubat’ta yaşamını yitiren Doğan Cüceloğlu’nun CNN Türk'ün haberine göre aort damarı yırtılması sonucunda hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından bu durumla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle aort damarı neden yırtılır sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
Aort damarı; kalpten çıkan, vücudun en büyük atardamarı olarak geçiyor. Aort, içerisinde oksijenli kanı yani temiz kanı taşıyor. Kalbin sol karıncığından yani sol ventrikülünden çıkıyor. Kalpten çıktıktan sonra ilk olarak boyun bölgesine ilerliyor, sonrasında aşağıya doğru kıvrılarak göğüs bölgesinden karın bölgesine ulaşıyor. Karın bölgesinde ise bel omurgasının hizasında ikiye ayrılıyor. Çok sayıda dala ayrılıp kalp ve beyin başta olmak üzere hayati öneme sahip olan dokuları ve organları besliyor.
Yapısal olarak tüm damarlardan daha sağlam, esnek ve dayanıklıdır. Aort yırtılması veya aort diseksiyonu; hızlı tanı ve tedavi gerektiren ve ölüm ile sonuçlanma ihtimali yüksek olan bir kardiyovasküler bir hastalık olarak geçiyor. Genellikle kötü seyirli olan bu durum, ani şok ve ölüm ile neticelenebiliyor. Şiddetli göğüs ağrısıyla ayırıcı özelliğini belli olan rahatsızlıkta kişiler, bu ağrıyı “yırtılır şekilde” olarak tanımlıyor. Nadir görülse de erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha çok görülebiliyor.
Bu durumun en önemli etkeni olarak yüksek tansiyondan bahsetmek mümkün. Kontrol altına alınmamış olan hipertansiyon, damar içi basıncının artmasına neden oluyor. Dolayısıyla zaman içerisinde damara binen yük artıyor ve yırtılmalara yol açabiliyor. Bir diğer yaygın neden ise damar sertliği. Ateroskleroz şeklinde ifade edilen bu hastalıkta, damarların içerisinde plak birikimi meydana geliyor. Dolayısıyla damar esnekliğini kaybedebiliyor.
Bunların yanı sıra trafik kazası gibi ani travmalar sonucunda da aort yırtılması yaşanabiliyor. Öte yandan damarın bir kısmının yeteri kadar gelişememiş olması, yapısal farklılıklar, operasyon geçirmiş olunması, bağ dokusu rahatsızlıkları ve genetik nedenler bu duruma yol açabiliyor. Gebelikte de hormonal düzen dolayısıyla aort damarında farklılaşma olabiliyor.
Belirtilerin başında göğüs bölgesinde yırtılma benzeri bir ağrı bulunuyor. Bunun yanı sıra göğüs kemiğinin arkasında ağrı, yayılır nitelik ağrı, nefes darlığı, bayılma, kan basıncında artma veya azalma, kalp çarpıntısı ve bacak ve kollardaki kan basıncı farklılığı da belirtiler arasında yer alıyor. Öte yandan ses kısıklığı, halsizlik ve terleme de belirti olarak gösterilebiliyor.
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