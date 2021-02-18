Aort damarı yırtılması nedir, neden olur? Aort damarı nerede, neden yırtılır?

16 Şubat’ta yaşamını yitiren Doğan Cüceloğlu’nun CNN Türk'ün haberine göre aort damarı yırtılması sonucunda hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından bu durumla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle aort damarı neden yırtılır sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

AORT DAMARI NEREDE?

Aort damarı; kalpten çıkan, vücudun en büyük atardamarı olarak geçiyor. Aort, içerisinde oksijenli kanı yani temiz kanı taşıyor. Kalbin sol karıncığından yani sol ventrikülünden çıkıyor. Kalpten çıktıktan sonra ilk olarak boyun bölgesine ilerliyor, sonrasında aşağıya doğru kıvrılarak göğüs bölgesinden karın bölgesine ulaşıyor. Karın bölgesinde ise bel omurgasının hizasında ikiye ayrılıyor. Çok sayıda dala ayrılıp kalp ve beyin başta olmak üzere hayati öneme sahip olan dokuları ve organları besliyor.

AORT YIRTILMASI NEDİR?

Yapısal olarak tüm damarlardan daha sağlam, esnek ve dayanıklıdır. Aort yırtılması veya aort diseksiyonu; hızlı tanı ve tedavi gerektiren ve ölüm ile sonuçlanma ihtimali yüksek olan bir kardiyovasküler bir hastalık olarak geçiyor. Genellikle kötü seyirli olan bu durum, ani şok ve ölüm ile neticelenebiliyor. Şiddetli göğüs ağrısıyla ayırıcı özelliğini belli olan rahatsızlıkta kişiler, bu ağrıyı “yırtılır şekilde” olarak tanımlıyor. Nadir görülse de erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha çok görülebiliyor.