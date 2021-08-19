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Apartmanda panik anları! Ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem

19.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evden gelen gaz kokusu paniğe neden olurken, balkon camından içeri giren ekipler evdeki adamı uyur halde buldu. Şahıs gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kolay ölmem" dedi.

Apartmanda panik anları! Ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, kiracısının kapısından gaz kokusu geldiğini fark eden ev sahibi durumu apartmandaki komşularına bildirdi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Evde tek başına yaşayan ve camları kapalı olan Hamdi Y. (44) için endişelenen komşuları gaz sayacını kapatarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri, sağlık ekipleri, doğal gaz ekipleri ve Ereğli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bildirilen ikametgaha gelen itfaiye ekipleri olası gaz sızıntısı ihtimali üzerine merdiven yardımıyla balkonun camından eve girerek tedbir amaçlı camları açtılar. Kapıdan giren polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri ise gaz kokusu ile karşılaşırken, şahsı uyur halde buldu.

"BEN KOLAY ÖLMEM"

Gaz kokusunun mutfaktan geldiğini fark eden doğal gaz ekipleri ocağın bir düğmesinin açık unutulduğunu tespit etti. Hamdi Y. ise sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Ekipler evi havalandırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Hamdi Y. ise gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Ben kolay ölmem" dedi. (İHA)

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