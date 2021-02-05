Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri, apartmanda yaşayan diğer vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde inceleme yaptı. Usta'nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği polis ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak.