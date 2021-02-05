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  4. Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında

Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında

05.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından düşen, Ayşe Özgecan Usta (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili erkek arkadaş B.C.A.'yı gözaltına alırken, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Ankara'dan kızının cenazesini almaya gelen Kenan Usta, olayla ilgili şüphelerinin olduğunu söyledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri, apartmanda yaşayan diğer vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde inceleme yaptı. Usta'nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği polis ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak.

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ERKEK ARKADAŞININ YANINA ANKARA'DAN GELMİŞ

Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası Kenan Usta ve ailesi, morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Kenan Usta, kızının ölümünden sabah saat 04.00’te haberi olduğunu ve hemen Zonguldak'a geldiklerini söyledi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda şüphelerinin olduğunu ifade eden Kenan Usta, şöyle konuştu:

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"İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahminim bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara'da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğin söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. 'Olabilir' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim."

Gözaltında bulunan B.C.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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DHA

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