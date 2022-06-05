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Apartta asılı halde ölü bulundu! Dehşete düşüren olay: Erkek arkadaşı...

05.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu kadını, markete alışverişe giden erkek arkadaşı geri döndüğünde apartta asılı halde buldu. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken erkek arkadaşı ise gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Apartta asılı halde ölü bulundu! Dehşete düşüren olay: Erkek arkadaşı...

Dehşete düşüren olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde markete alışverişe giden H.H.G. (22), geri döndüğünde beraber kaldığı kız arkadaşı Nargıza Zhakupova’yı (31) asılı halde buldu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri Zhakupova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından H.H.G. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Öte yandan; hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadından alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.’nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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