Apex Legends hile yapanların PC’lerini banlıyor!

Respawn’ın Titanfall evreninde geçen Battle Royale türündeki Apex Legends kısa sürede büyük başarılara imza atmıştı. Hileciler ile çok hızlı bir şekilde baş eden Respawn, Apex Legends‘ta hile yapan 350.000 oyuncunun hesaplarını bir anda banlamıştı. Ancak bu ban dalgası hilecileri yıldırmamış ve ücretsiz olan oyunu yeni hesap açarak yine hileli bir şekilde oynamaya devam etmişti.

Bugün gelen haberlere göre, Respawn bu ban olayını üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Respawn, Apex Legends’ta hile yapan oyuncuların Origin hesaplarının yanında donanım bazlı da banlama yapmaya başladı. Yani Apex Legends’ta hile yaptığınız anlaşılırsa hem hesabınız hem de kullandığınız bilgisayar banlanıyor.

Donanımsal ban dalgası hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Donanıma ban atılmasının sonuna kadar destekliyorum. Hile yapanlar başka türlü hileden caymayacak yoksa. Ancak bu 2. el PC pazarını öldürebilir.

Apex Legends oynamak için aldığınız bilgisayar banlı çıkabilir. Bizce bu durumun önüne geçmek için Origin, hardware ban check gibi sistemin banlı olup olmadığını test eden bir uygulama yayınlamalı.

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