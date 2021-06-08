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Apple'a Android telefon tepkisi!

08.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15'i ve daha fazlasını tanıttığı WWDC 2021 etkinliğinde artık FaceTime görüşmelerine Android kullanıcılarının da katılabileceğini gösterdi. Fakat bu özellik tanıtılırken kullanılan Android telefonun tasarımı tepki çekti.

Apple'a Android telefon tepkisi!

Apple'ın WWDC 2021 etkinliği artık sona erdi. Apple etkinlikte iOS 15, iPadOS 15, MacOS Monterey ve WatcOS 8 gibi yeni yazılım sürümlerini tanıttı. Bir süredir beklenen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ise etkinlikte sahneye çıkmadı. Ancak etkinlikten sonra akılda bazı önemli özellikler akıllarda kaldı. Bu özelliklerden biri, Android cihazların da FaceTime konuşmalarına katılabilmesine imkan tanıyan bir özellik oldu. Fakat bazı Twitter kullanıcıları bu özelliğin gösterimi sonrası Apple'a tepki gösterdi.

KALIN ÇERÇEVELİ ANDROID TELEFONA ELEŞTİRİ

Android kullanıcılarının bir link aracılığıyla FaceTime görüşmelerine katılabileceği özelliğin duyurusu yapılırken, bir Android telefonun görseli kullanıldı. Bu telefon, büyük bir damla çentik ile birlikte daha kalın çerçevelere sahipti.

Android telefon tweeti-1

Twitter kullanıcıları da tam olarak buna tepki göstererek, Apple'ın güncel Android amiral gemisi akıllı telefonlarda olduğu gibi daha ince çerçeveli bir model kullanmamasını eleştirdiler.

Android telefon tweeti-2

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AÇIKLAMA GELMEDİ

Apple Android telefon konusunda tepkileri üzerine çekse de bunun kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ayrıca, konu hakkında bir açıklama da yapılmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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