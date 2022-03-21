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Apple'a dolandırıcı çalışan şoku! Bahsedilen rakam 10 milyon doların üzerinde

21.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın eski çalışanı ile başı dertte. Aktarılanlara göre Apple'ın eski bir çalışanı teknoloji devini 10 milyon doların üzerinde dolandırmakla suçlanıyor.

Apple'a dolandırıcı çalışan şoku! Bahsedilen rakam 10 milyon doların üzerinde

Apple iPhone, iPad ve Mac gibi ürünleriyle dikkat çekerken, şirketin dolandırıcı eski bir çalışan şoku yaşadığı ortaya çıktı.

APPLE'DA 10 YIL ÇALIŞMIŞ! SAVCILAR DOLANDIRICILIKLA SUÇLUYOR

Reuters'ın mahkeme dosyalarına dayandırdığı haberine göre, 10 yıl boyunca şirketin tedarik zincirinde yer alan eski bir Apple çalışanı olan Dhirendra Prasad, ABD savcıları tarafından teknoloji devini 10 milyon doların üzerinde bir rakamla dolandırmakla suçlandı.

Beş suçlamayla karşı karşıya olan Prasad'ın komisyon almak, parça çalmak gibi Apple'ı zarara uğratacak eylemlerde bulunarak şirketi dolandırdığı iddia edildi.

Apple etkinliği

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Apple'ın Prasad'ı, on yıllık bir sürenin ardından Aralık 2018'de kovduğu aktarıldı.

Dhirendra Prasad'ın dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapmak için komplo kurmak gibi ağır suçlamalara yanıt vermek üzere 24 Mart Perşembe günü mahkemeye çıkması planlanıyor. Prasad'ın avukatı olup olmadığı ise henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Apple
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