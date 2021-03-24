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  4. Apple'a karşı reklam kampanyaları düzenlemişti! Intel'den şaşırtan Apple Silicon açıklaması

Apple'a karşı reklam kampanyaları düzenlemişti! Intel'den şaşırtan Apple Silicon açıklaması

24.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden biri olan Intel, başrolde Justin Long'un oynadığı bir Apple karşıtı bir reklam kampanyası başlattı. Çok geçmeden Intel CEO'su Pat Gelsinger'den Apple Silicon açıklaması geldi. Gelsinger'e göre Intel, Apple isterse Apple Silicon işlemcileri üretebilir.

Apple'a karşı reklam kampanyaları düzenlemişti! Intel'den şaşırtan Apple Silicon açıklaması

Intel ile Apple'ın arasına Apple Silicon M1 işlemcisi girdi. Zira Apple, ilk detaylarını WWDC 2020'de paylaştığı Apple Silicon işlemcilerini MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerinde kullanmaya başladı. Apple'ın önümüzdeki dönemde Intel işlemcileri Mac bilgisayarlarında kullanmaktan vazgeçmesi bekleniyor. Fakat Intel, bu duruma karşı biraz tepkili görünüyor. Çünkü firma, Apple'a karşı yeni bir reklam kampanyası başlatmış durumda ve bu kampanya ile M1 işlemcili Mac modellerini hedef alıyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger ise bu reklam kampanyasına rağmen Apple Silicon işlemcilerin üretimine karşı değil.

INTEL APPLE SİLİCON İŞLEMCİSİ ÜRETEBİLİR

MacRumors'un haberine göre, Intel CEO'su Pat Gelsinger, Intel'in gelecek planları hakkında bazı ayrıntıların yer aldığı önemli açıklamalarda bulundu. Gelsinger, Intel'in yeni planlarını anlatırken,
firmanın Apple'ı potansiyel bir müşteri olarak gördüğünü ve Apple'ın Intel'in hizmetlerini kullanmaya karar vermesi durumunda, firmanın Apple cihazlarında kullanılmak üzere Apple silicon çipleri üretebileceğini söyledi.

Apple M1

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REKLAM KAMPANYASI DEĞİŞMELİ

Apple şu anda iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlarda kullanılan tüm A serisi ve Apple silikon çiplerini üretmek için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile iş birliği yapıyor. Fakat Intel gelecekteki çip siparişleri için Apple ile çalışmak istiyorsa işe ilk olarak reklam kampanyasını değiştirerek başlayabilir. Zira şirketin şu anda yayınladığı Apple karşıtı reklamlar bu konuda pek de akıllıca bir seçim olmayabilir.

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Apple
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