Apple'a karşı reklam kampanyaları düzenlemişti! Intel'den şaşırtan Apple Silicon açıklaması

Intel ile Apple'ın arasına Apple Silicon M1 işlemcisi girdi. Zira Apple, ilk detaylarını WWDC 2020'de paylaştığı Apple Silicon işlemcilerini MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerinde kullanmaya başladı. Apple'ın önümüzdeki dönemde Intel işlemcileri Mac bilgisayarlarında kullanmaktan vazgeçmesi bekleniyor. Fakat Intel, bu duruma karşı biraz tepkili görünüyor. Çünkü firma, Apple'a karşı yeni bir reklam kampanyası başlatmış durumda ve bu kampanya ile M1 işlemcili Mac modellerini hedef alıyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger ise bu reklam kampanyasına rağmen Apple Silicon işlemcilerin üretimine karşı değil.

INTEL APPLE SİLİCON İŞLEMCİSİ ÜRETEBİLİR

MacRumors'un haberine göre, Intel CEO'su Pat Gelsinger, Intel'in gelecek planları hakkında bazı ayrıntıların yer aldığı önemli açıklamalarda bulundu. Gelsinger, Intel'in yeni planlarını anlatırken,

firmanın Apple'ı potansiyel bir müşteri olarak gördüğünü ve Apple'ın Intel'in hizmetlerini kullanmaya karar vermesi durumunda, firmanın Apple cihazlarında kullanılmak üzere Apple silicon çipleri üretebileceğini söyledi.