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Apple, ABD'deki eski model iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Apple'ın iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığı söylenen 'Batterygate' davası nihayet sonuçlandı. Apple, mahkeme ile anlaşarak 500 milyon dolar ödeme yapmaya karar verdi. Bu ödeme ile birlikte eski iPhone kullanıcıları da 25 dolar ödeme alabilecek.

Apple, ABD'deki eski model iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek

iPhone yavaşlatma skandalı malumunuz. Apple'ın iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı bu skandalda. Batterygate skandalı olarak nitelendirilen bu skandal, çeşitli ülkelerde yargıya taşındı. Bu ülkelerden biri de Apple'ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Apple ülkesinde kendisine yönelik açılan davada iPhone'ları yavaşlattığına dair iddiaları kabul etti ancak bunun bilinçli olmadığını vurguladı. Nitekim dava süreci oldukça uzun ve karmaşık bir hal aldı. Bir çözüm yolu olarak Apple ile mahkeme bir anlaşma imzalama yoluna gitti. Bu anlaşma ise Apple'a pahalıya patladı.

APPLE 25 DOLARLIK ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Apple'ın mahkeme ile yaptığı anlaşmaya göre, Apple iPhone yavaşlatma işlemi yüzünden iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapmayı kabul etti. iPhone kullanıcılarına toplamda 500 milyon dolara yakın bir ödeme yapılması beklenmekte. 500 milyon doların aşılması durumunda ise Apple'ın bazı iPhone kullanıcılarına ödeme yapmama ihtimali var.

HANGİ İPHONE MODELLERİ 25 DOLARLIK ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

Gelen bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi görece daha yeni iPhone modelleri değil, iPhone 6'ya kadar varan eski iPhone modelleri söz konusu ödemeden yararlanabilecek. Tam liste ise şöyle:

(iOS 10.2.1 ve üzeri ile çalışan)

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE

(iOS 11.2 ve üzeri ile çalışan)

  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus

iPhone 6s

ÖDEMEYE ÖZEL SAYFA OLUŞTURULDU

Yukarıdaki iPhone modellerinden herhangi birine sahip olan kişiler, 6 Ekim 2020'ye kadar Apple'ın ödeme için özel oluşturduğu sayfaya giderek 25 dolarlık ödemelerini talep edebilecek. Fakat üzücü haber şu; Bu ödemeyi sadece ABD'deki iPhone kullanıcıları alabilecek. Yani Türkiye'deki iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone 7 kullanıcıları Apple'dan herhangi bir ödeme talep edemeyecek.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
onların alacağı paranın haberini yapmanın anlamı ne ? Haberin başlığına abd deki kullanıcılara ödeme yapacak deseydiniz..
Bu ödemeyi sadece ABD'deki iPhone kullanıcıları alabilecek. Yani Türkiye'deki iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone 7 kullanıcıları Apple'dan herhangi bir ödeme talep edemeyecek.
Türkiyeye kimse geri ödeme yapmıyo zaten dış ülkeye ürün iadesi yok türklerde birbirlerine satıyo bozuk malı ölirem TÜRKİYEM
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