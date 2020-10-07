HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!

Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12'nin tanıtılacağı Apple etkinliğinin tarihini açıkladı. 'Hi, Speed' sloganıyla duyurulan iPhone 12 tanıtım tarihi için görünüşe bakılırsa çok beklemeyeceğiz. İşte iPhone 12 tanıtım tarihi!

Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!

iPhone 12 bu yıl Apple'a bir ilki yaşattı. Zira Apple, en yeni iPhone modellerini bir gelenek olarak eylül ayında sahneye çıkartırdı. Fakat koronavirüs salgını Apple'ın planlarında değişiklik yapmasına yol açtı. Salgın nedeniyle iPhone tedarik sürecinde ve üretim bandında yaşanan bazı sorunlar, iPhone 12 modellerinin gecikmesine neden oldu. Ancak Apple eylül ayını yine de boş geçmedi ve 'Time Flies' sloganına sahip bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte iPhone 12 ile tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı. Time Flies etkinliğinin ardından ise bu kez ''iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?'', ''iPhone 12 tanıtım tarihi ne zaman?'' gibi soruların cevabını vermesi için gözler tekrar Apple'a çevrildi. Apple, bu soruya ise sonunda cevap verdi ve 'Hi, Speed' dedi.

İŞTE İPHONE 12'NİN TANITILACAĞI TARİH

Apple, 'Hi, Speed' sloganına sahip iPhone 12 etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Duyuruya göre etkinlik, 13 Ekim Salı günü TSİ 20:00'da düzenlenecek. WWDC 2020 ve Time Flies etkinliğinde olduğu gibi 13 Ekim 2020 Apple etkinliği de online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik Apple'ın resmi web sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

iPhone 12 etkinliği

APPLE ETKİNLİKTE NELER TANITACAK?

iPhone 12 etkinliğinde Cupertinolu firmanın iPhone modellerini görücüye çıkartacağını neredeyse kesin. Fakat sizin de tahmin edeceğiniz üzere tek bir iPhone modeli tanıtılmayacak. Bugüne kadar yapılan sızıntılara göre Apple; 5,4 inçlik iPhone 12 Mini'yi, 6,1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ve de firma tarihinin en büyük iPhone'u olması beklenen 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'i tanıtacak. 4 modelin tamamı 5G desteğine sahip olacak ve OLED ekran ile gelecek. Pro modeller ise ekran boyutu, LiDAR tarayıcı ve daha hızlı 5G teknolojisi gibi özellikler ile iPhone 12 modellerinden ayrışacak. En azından tahminler bu yönde.

iPhone 12

AİRPODS STUDİO GELEBİLİR

AirTags konum takip cihazı, HomePod Mini akıllı hoparlör ve AirPods Studio kablosuz kulak üstü kulaklık gibi aksesuarlar ise etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri olarak sıralanıyor. Küçük bir ihtimal olsa da etkinlikte ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisine sahip bir MacBook'un da tanıtılması söz konusu olabilir. Bakalım 13 Ekim'de Apple bize yukarıda ismi geçen ürünlerin hangilerini gösterecek?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google ile Oracle arasındaki 'Android' davası, Yüksek Mahkemeye taşındı
İki dev şirketin 'Android davası' Yüksek Mahkemeye taşındı
Donald Trump'ın koronavirüs paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel!
Koronavirüs paylaşımı yaptı, sosyal medyayı karıştırdı!
iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı
Tercihiniz hangisi olacak? Son ankette dikkat çeken sonuçlar!
Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!
Bu otomobilin başına gelen yok artık dedirtti!
2020 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
Yılın en önemli ödüllerinden biri sahiplerini buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.