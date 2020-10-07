Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!

iPhone 12 bu yıl Apple'a bir ilki yaşattı. Zira Apple, en yeni iPhone modellerini bir gelenek olarak eylül ayında sahneye çıkartırdı. Fakat koronavirüs salgını Apple'ın planlarında değişiklik yapmasına yol açtı. Salgın nedeniyle iPhone tedarik sürecinde ve üretim bandında yaşanan bazı sorunlar, iPhone 12 modellerinin gecikmesine neden oldu. Ancak Apple eylül ayını yine de boş geçmedi ve 'Time Flies' sloganına sahip bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte iPhone 12 ile tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı. Time Flies etkinliğinin ardından ise bu kez ''iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?'', ''iPhone 12 tanıtım tarihi ne zaman?'' gibi soruların cevabını vermesi için gözler tekrar Apple'a çevrildi. Apple, bu soruya ise sonunda cevap verdi ve 'Hi, Speed' dedi.
Apple, 'Hi, Speed' sloganına sahip iPhone 12 etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Duyuruya göre etkinlik, 13 Ekim Salı günü TSİ 20:00'da düzenlenecek. WWDC 2020 ve Time Flies etkinliğinde olduğu gibi 13 Ekim 2020 Apple etkinliği de online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik Apple'ın resmi web sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
iPhone 12 etkinliğinde Cupertinolu firmanın iPhone modellerini görücüye çıkartacağını neredeyse kesin. Fakat sizin de tahmin edeceğiniz üzere tek bir iPhone modeli tanıtılmayacak. Bugüne kadar yapılan sızıntılara göre Apple; 5,4 inçlik iPhone 12 Mini'yi, 6,1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ve de firma tarihinin en büyük iPhone'u olması beklenen 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'i tanıtacak. 4 modelin tamamı 5G desteğine sahip olacak ve OLED ekran ile gelecek. Pro modeller ise ekran boyutu, LiDAR tarayıcı ve daha hızlı 5G teknolojisi gibi özellikler ile iPhone 12 modellerinden ayrışacak. En azından tahminler bu yönde.
AirTags konum takip cihazı, HomePod Mini akıllı hoparlör ve AirPods Studio kablosuz kulak üstü kulaklık gibi aksesuarlar ise etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri olarak sıralanıyor. Küçük bir ihtimal olsa da etkinlikte ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisine sahip bir MacBook'un da tanıtılması söz konusu olabilir. Bakalım 13 Ekim'de Apple bize yukarıda ismi geçen ürünlerin hangilerini gösterecek?
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