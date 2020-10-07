Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!

iPhone 12 bu yıl Apple'a bir ilki yaşattı. Zira Apple, en yeni iPhone modellerini bir gelenek olarak eylül ayında sahneye çıkartırdı. Fakat koronavirüs salgını Apple'ın planlarında değişiklik yapmasına yol açtı. Salgın nedeniyle iPhone tedarik sürecinde ve üretim bandında yaşanan bazı sorunlar, iPhone 12 modellerinin gecikmesine neden oldu. Ancak Apple eylül ayını yine de boş geçmedi ve 'Time Flies' sloganına sahip bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte iPhone 12 ile tanıtılması beklenen Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı. Time Flies etkinliğinin ardından ise bu kez ''iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?'', ''iPhone 12 tanıtım tarihi ne zaman?'' gibi soruların cevabını vermesi için gözler tekrar Apple'a çevrildi. Apple, bu soruya ise sonunda cevap verdi ve 'Hi, Speed' dedi.

İŞTE İPHONE 12'NİN TANITILACAĞI TARİH

Apple, 'Hi, Speed' sloganına sahip iPhone 12 etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Duyuruya göre etkinlik, 13 Ekim Salı günü TSİ 20:00'da düzenlenecek. WWDC 2020 ve Time Flies etkinliğinde olduğu gibi 13 Ekim 2020 Apple etkinliği de online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik Apple'ın resmi web sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.