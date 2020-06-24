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  4. Apple AirPods Pro güncellemesini yayınladı! AirPods Pro'lara gelen yenilikler neler?

Apple AirPods Pro güncellemesini yayınladı! AirPods Pro'lara gelen yenilikler neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Apple WWDC 2020'de AirPods Pro'yu da unutmadı. WWDC 2020'de AirPods Pro'lara gelecek Spatial Audio özelliğinden bahseden Apple, dün itibariyle AirPods Pro kulaklıklar için yeni bir güncelleme yayınladı.

Apple AirPods Pro güncellemesini yayınladı! AirPods Pro'lara gelen yenilikler neler?

AirPods Pro'lar gerek aktif gürültü engelleme özellikleri gerekse de tasarımlarıyla birçok tüketici tarafından tercih ediliyor. Bazıları ise kulaklığın önemli eksikleri olduğu görüşünde. Apple, onların bu görüşünü değiştirebilecek bir adımı WWDC 2020'de attı. Apple'ın etkinlikte yön değişimini algılayan ve sesi buna göre 3D olarak optimize eden Spatial Audio özelliğini duyurdu. Fakat etkinlikte bu özelliğin ne zaman sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak dün gelen bir güncelleme kafaları iyice karıştırdı.

APPLE AİRPODS PRO'YU GÜNCELLEDİ AMA...

Apple dün bir sürpriz yaptı ve AirPods Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. 2D27 adını taşıyan bu güncellemenin ilginç bir yanı var. Zira, güncellemenin detay bilgisi paylaşılmamış durumda. Yani Spatial Audio özelliğinin bu güncelleme ile AirPods Pro'lara eklenip eklenmediğini henüz bilmiyoruz. Bu anlamda Apple kafalarda ciddi bir karışıklık yarattı kuşkusuz. Ancak Apple'ın paylaştığı bilgilere göre bu güncelleme gürültü engelleme ve ses performansı gibi kalemlerde bazı iyileştirmeler sunuyor.

AirPods Pro

AİRPODS PRO NASIL GÜNCELLENİR?

AirPods güncellemesi yüklemek oldukça basit. Bunun için AirPods'unuzu iOS yüklü bir cihaza bağlı tutmanız yeterli. Böylece cihaz yazılımı otomatik olarak yükleniyor. Ancak yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlardan birisi kulaklıklarını şarj kutusunda tutmak ve kutuyu bir güç kaynağına bağlamak gibi iPhone kullanıcılarının yakından bildiği uyarılar. iOS cihazla eşleştirme yapıldıktan sonra 2D27 güncellemesinin getirdiği yenilikleri deneyimlemeniz mümkün. Şimdiden iyi dinlemeler.

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