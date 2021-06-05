Apple AirTag güncellenecek

Apple, AirTags sensörlerine yaklaşımını ayarladığını, sahibinden ayrıyken bir uyarı çalma süresini değiştirdiğini ve ayrıca insanları beklenmedik bir AirTag veya ağ özellikli aygıtımı Bul’u uyarmak için yeni yollar yarattığını söyledi. Güncellemeden önce, AirTag takip sistemi söz konusu cihaz yalnızca üç gün kaybolduktan sonra bir ses çıkarırdı.

Kullanıcıların bilgileri dışında insanları izlemek için AirTag’leri kullanmasını önlemenin bir yolu olarak, kaybolan AirTag artık 8 ila 24 saatlik zaman pencerelerinde bir ses çıkaracak.Apple yaptığı açıklamada, bu değişikliğin “istenmeyen izlemeyi caydırması” yönünde bir adım olduğunu söylüyor. Birisi istenmeyen bir AirTag bulursa, o kişi bir iPhone veya NFC cihazıyla bağlanabilir ve takibini nasıl devre dışı bırakacağına dair talimatlar alabilir.

CNET, Apple’ın AirTag ve Find My aksesuarlarının Android ile uyumluluğu hakkında daha fazla ayrıntı sunmayı reddettiğini ancak “bu yılın sonunda” daha fazla ayrıntı paylaşacağını bildirdi. AirTag üretici yazılımı güncellemesi şimdi Perşembe gününden itibaren AirTag cihazlarına sunuluyor. AirTag, bir iPhone’un yakınındayken otomatik olarak güncelleniyor.

Google Pixel Buds A-Serisi fiyatı belli oldu



