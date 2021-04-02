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Apple bilerek kusurlu MacBook mu sattı?

02.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı MacBook Pro modellerinde, arka ışığın sanki sahne aydınlatması gibi görünmesine neden olan 'flexgate' sorununa yönelik açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Federal yargıç, şirket aleyhine açılan davada Apple'ın bilerek kusurlu Mac'ler sattığına karar verdi.

Apple bilerek kusurlu MacBook mu sattı?

2019 ve üstü Mac modellerinde önemli bir ekran sorunu ortaya çıkmıştı. 'Flexgate' adını alan bu sorun, modellerin ekranında ışık yansımalarına neden oluyordu. Bu kullanıcılar için oldukça rahatsız ediciydi. Hatta yansımalar zamanla daha büyük zararlara yol açabiliyordu. Flexgate sorunu, ortaya çıkan bilgilere göre ekranın devamlı açılıp kapanması sonucu ekran kablosunun yıpranması nedeniyle yaşanıyordu. Bu sorundan kaynaklı Apple, toplu bir dava ile karşılaştı. Davacılar, Apple'ın tüketicileri uyarmadan bu hataya eğilimli olduğunu bildiği 15 inçlik modelleri satmaya devam ettiğini iddia etti. Şimdi ise davanın yargıcı önemli bir ifadede bulundu.

YARGIÇTAN KUSURLU MAC SATIŞI KARARI

9to5mac'in haberine göre, davanın yargıcı, Apple'ın bilerek kusurlu Mac modelleri sattığına karar verdi. Yargıç, mahkemenin iddiaların Apple'ın iddia edilen kusur hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermek için yeterli olduğunu tespit ettiğini belirtti.

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'APPLE YAYINLARI DA SİLDİ' SUÇLAMASI

Dava ayrıca Apple'ı, konuyla ilgili şikayette bulunan Resmi Apple Destek Topluluğu yayınlarını silmekle suçluyor. Apple, bunu reddetmiş gibi görünmüyor, bunun yerine bunun davayla ilgisi olmadığını savunuyor. 2018'de MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesiyle Apple, ekrana daha uzun ve görünüşte daha güçlü bir esnek kablo ekleyerek yıpranma ve yıpranma olasılığını azalttı ve sorunu çözdü.

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