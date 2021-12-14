Apple çalışanlarıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor

Şirketin sitesine bir bildirim gönderdiğini, ancak Apple’ın bunu dikkate almadığını açıkladı. Scarlett Perşembe günü Twitter’da şirket ile problemini herkese duyurdu.

APPLE'DAN DAVA İÇİN GERİ ADIM TALEBİ

Apple ise şimdi davanın geri çekilmesini istiyor. Ancak kanunlar, “Ulusal Çalışma İlişkileri Yasasını veya Kurul politikasını ihlal ediyorsa” özel bir anlaşma nedeniyle yapılan bir geri çekilme talebini reddedebileceğini söylüyor. Scarlett The Verge’e, kurulun talebini başlangıçta reddettiğini ve geri çekilmeyi onaylamadan önce yönetim kurulunun Apple’ın yapması gereken 22 değişikliğin bir listesini gönderdiğini söyledi. Talep edilen değişikliklerden biri, Scarlett’i bir yıl boyunca “herhangi bir idari kuruma veya Mahkemeye Apple aleyhine herhangi bir suçlama veya şikayette bulunmaya” teşvik etmekten alıkoyacak ifadeleri kaldırdı. Scarlett’e göre Apple bu değişiklikleri yapmayı reddetti.

Scarlett, “Teknik olarak bu noktada tek taraflı bir geri çekilme talebinde bulunabilirim” diyor. Scarlett, Kasım ayında şirketten ayrılmıştı. Şirketteyken, çalışanların ücret eşitliği hakkında haklarını savunması gerektiğini söylüyordu. Eski şirket çalışanı ayrıca şirketin taciz ve ayrımcılıkla başa çıkma konusundaki başarısızlığıyla ilgili bir kampanya olan #AppleToo’nun bir parçasıydı.

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