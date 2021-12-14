HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple çalışanlarıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor

Apple çalışanlarıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor

14.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket çalışanları Apple’a dava üstüne dava açıyor desek yanlış olmaz. Eski çalışan Scarlett, Apple ile yaptığı anlaşmanın, “ücret ve çalışma koşullarının tartışılması da dahil olmak üzere çalışan haklarını açıklayan bir not” yayınladı.

Apple çalışanlarıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor

Şirketin sitesine bir bildirim gönderdiğini, ancak Apple’ın bunu dikkate almadığını açıkladı. Scarlett Perşembe günü Twitter’da şirket ile problemini herkese duyurdu.

APPLE'DAN DAVA İÇİN GERİ ADIM TALEBİ

Apple ise şimdi davanın geri çekilmesini istiyor. Ancak kanunlar, “Ulusal Çalışma İlişkileri Yasasını veya Kurul politikasını ihlal ediyorsa” özel bir anlaşma nedeniyle yapılan bir geri çekilme talebini reddedebileceğini söylüyor. Scarlett The Verge’e, kurulun talebini başlangıçta reddettiğini ve geri çekilmeyi onaylamadan önce yönetim kurulunun Apple’ın yapması gereken 22 değişikliğin bir listesini gönderdiğini söyledi. Talep edilen değişikliklerden biri, Scarlett’i bir yıl boyunca “herhangi bir idari kuruma veya Mahkemeye Apple aleyhine herhangi bir suçlama veya şikayette bulunmaya” teşvik etmekten alıkoyacak ifadeleri kaldırdı. Scarlett’e göre Apple bu değişiklikleri yapmayı reddetti.

Scarlett, “Teknik olarak bu noktada tek taraflı bir geri çekilme talebinde bulunabilirim” diyor. Scarlett,  Kasım ayında şirketten ayrılmıştı. Şirketteyken, çalışanların ücret eşitliği hakkında haklarını savunması gerektiğini söylüyordu. Eski şirket çalışanı ayrıca şirketin taciz ve ayrımcılıkla başa çıkma konusundaki başarısızlığıyla ilgili bir kampanya olan #AppleToo’nun bir parçasıydı.

Bill Gates Metaverse açıklaması yaptı: Beklenenden daha erken olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Apple'a kötü haber!Apple'a kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
İşçi Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.