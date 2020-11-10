Apple CEO'su Tim Cook ciddi suçlamalarla karşı karşıya

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple firmasının başında yer alan Tim Cook, yalancılıkla suçlandı ve mahkemeye çıkma ihtimali bulunuyor. Onun suçlu görülmesine ki en büyük neden, bir dönem Apple ile alakalı yaptığı açıklamalar.

Yeni akıllı telefonu olan iPhone 12 modellerini tanıtmanın heyecanını yaşayan Apple, şimdilerde Tim Cook nedeniyle biraz üzülecek gibi görünüyor. Firmanın Çin’deki iPhone satışları konusunda yalan söylediği iddia ediliyor.

TİM COOK ÇİN İLE ALAKALI AÇIKLAMALARI YÜZÜNDEN SUÇLANIYOR

Tim Cook ile alakalı problem 2018 yılının Ağustos ayında başladı. Bu tarihte 1 trilyon dolar seviyesine ulaşan ilk ABD’li şirket olma unvanını almıştı. Firmanın 2 Ocak 2019 tarihinde yükselişe devam ederken gelir miktarı 90 milyar dolar civarına düştü.

Bunu piyasaya bildiren ve Apple akıllı telefon satışlarının düşeceğini söyleyen Tim Cook, ilk başlarda çekingen davranmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda akıllı telefon satışlarının Çin’de düşmeyeceğini söyledi. Büyük ihtimalle onun amacı yalan söylemek değildi. O dönem dolar kuru nedeniyle kesin bir tahminde bulunmak mümkün değildi. Onun açıklamaları yüzünden Apple yüzde 10’luk hisse kaybı yaşadı. Tim Cook'un sözlerine güvenen yatırımcılar, iddialara göre bu olay sonucunda toplamda milyarlarca dolar kaybetti.