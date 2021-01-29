Apple CEO'su Tim Cook isim vermeden Facebook'u eleştirdi

Apple ile Facebook arasında esen soğuk rüzgarlar, artık daha da soğuk esmeye başladı. Geçtiğimiz gün Apple'ın giderek kendilerine rakip olduğunu söyleyen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ı sert sözlerle eleştirmişti ve firmanın iOS 14 ile gerçekleştireceği gizlilik değişikliklerine karşı durmaya devam edeceklerini söylemişti. Apple CEO'su Tim Cook ise Avrupa Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruması (CPDP) Konferansı'nda isim vermeden Facebook'u eleştiri yağmuruna tuttu.

''İNSAN OLMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBEDERİZ''

Apple Insider'ın haberine göre, Tim Cook, konferans kapsamında yaptığı konuşmada Apple'ın gizlilik çabaları ve kullanıcı verilerini toplamaya dayanan iş modellerinin tehlikeleri gibi çeşitli konulara değindi. Cook, konuyla ilgili olarak ''Daha önce de söylediğim gibi, hayatımızdaki her şeyin toplanıp satılabileceğini normal olarak kabul edersek, o zaman veriden çok daha fazlasını kaybetmiş oluruz. İnsan olma özgürlüğünü kaybederiz" dedi.

''KÜÇÜMSENMEYİ HAK EDİYOR''

Cook, Facebook'tan ismen bahsetmese de sosyal medya devinin iş modelini hedef aldı. Ünlü isim, hayat kurtaran aşılara, kutuplaşmaya ve hatta aşırılık yanlısı gruplar tarafından sürdürülen şiddete dikkat çekerek, böyle bir iş modelinin halkın güvenini baltalayabileceğini söyledi. Tim Cook'a göre bir işletme kullanıcıları yanıltma, veri istismarı ve seçen olmaktan çıkmış seçimler üzerine kuruluysa övgüyü değil, ''küçümsenmeyi hak ediyor.''

Cook, Apple'ın yalnızca kendi gizlilik ilkelerini güçlendirmek için değil, aynı zamanda sektör genelinde olumlu değişim dalgaları yaratmak için çalıştığını da sözlerine ekledi.

