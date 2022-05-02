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Apple CEO'su Tim Cook'tan Ramazan Bayramı mesajı

02.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi Apple'ın CEO'su olan Tim Cook, dün gece saatlerinde Twitter'dan bayram mesajı yayınladı. Cook, yayınladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Apple CEO'su Tim Cook'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bayram mesajları teknoloji dünyasından da gelmeye başladı. Mesaj yollayan önemli isimlerden biri ise Apple CEO'su Tim Cook oldu.

İŞTE APPLE CEO'SUNUN BAYRAM TWEET'İ

Tim Cook, dün gece geç saatlerde bir tweet paylaştı. Cook, bu tweet ile dünyanın dört bir yanındaki insanların bayramını kutladı. Cook, tweet'inde keyifli ve huzurlu bir bayram diledi. Tim Cook'un bayram mesajı ise şöyle:

Tim Cook

Apple CEO'su, önceki yıllarda da önemli günlere dair mesajlar paylaşmıştı.

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23 NİSAN'DA TÜRKÇE MESAJ YOLLAMIŞTI

Örneğin, 2017'de 23 Nisan'a özel Türkçe bir mesaj paylaşmış ve "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Ramazan Bayramı Apple Tim Cook
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