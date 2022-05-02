Apple CEO'su Tim Cook'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bayram mesajları teknoloji dünyasından da gelmeye başladı. Mesaj yollayan önemli isimlerden biri ise Apple CEO'su Tim Cook oldu.

İŞTE APPLE CEO'SUNUN BAYRAM TWEET'İ

Tim Cook, dün gece geç saatlerde bir tweet paylaştı. Cook, bu tweet ile dünyanın dört bir yanındaki insanların bayramını kutladı. Cook, tweet'inde keyifli ve huzurlu bir bayram diledi. Tim Cook'un bayram mesajı ise şöyle:

Apple CEO'su, önceki yıllarda da önemli günlere dair mesajlar paylaşmıştı.

23 NİSAN'DA TÜRKÇE MESAJ YOLLAMIŞTI

Örneğin, 2017'de 23 Nisan'a özel Türkçe bir mesaj paylaşmış ve "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

