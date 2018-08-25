Apple Çin’i daha çok tercih edecek

ABD’li şirket uzun süredir maliyet konusunda araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda da görünüşe göre şaşırtıcı olmayan şekilde oklar, Çin pazarını gösteriyor. Trump’ın tersi yönde talebine ve bu doğrultudaki çalışmalara rağmen Apple’ın üretim konusunda Çin dışını (ve hatta ABD içini) tercih etmesi, rekabette geri bırakacak bir adım olacak; yani mümkün gözükmüyor.

DigiTimes’ın raporuna göre Tayvanlı Simplo Technology, artık ABD’li şirketin bataryalarını üretmeyecek. Şirket elektrikli bisikletlere geçiş yapıyor. Ayrıca yine Tayvanlı Catcher Technology, kendisine başka müşteriler arıyor.

Bu konudaki çalışmalar hemen hemen tüm cihazları etkiliyor. Yeni gelen ürünlerin en azından haleflerinin çıkış fiyatından sunulması ve aynı anda kazancın da korunması firma açısından önemli. Tayvanlı bazı şirketlerin yerine Çinli üreticilerin seçimi de bu noktada atılmış bir adım gibi gözüküyor.

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