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Apple çok yakında tanıtabilir! Yeni 13 inç MacBook Pro'nun özellikleri ortaya çıkarıldı

20.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, yeni 13 inç MacBook Pro'yu tanıtmak için hazırlık yapıyor olabilir. Ortaya çıkan iddialara göre şirketin yeni modeli ilkbaharda tanıtması bekleniyor. Peki M2 işlemci dedikoduları ile gündeme gelen 13 inç MacBook Pro'nun özellikleri nasıl olacak? İşte bilinenler...

Apple çok yakında tanıtabilir! Yeni 13 inç MacBook Pro'nun özellikleri ortaya çıkarıldı

Apple, MacBook Pro modellerinde son yılların en önemli yenilemesine gitmiş ve Apple Silicon tabanlı işlemcileri yeni MacBook Pro modellerine yerleştirmişti. İlk olarak Kasım 2020'de M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro ile tanıştıran Apple, Ekim 2021'de ise M1 Pro ve M1 Max işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodu var; O da 13 inç MacBook Pro modelinin yenileneceği konusunda.

İddialara göre Apple, 13 inç MacBook Pro modelini yenileyecek. Bu modelin ilkbaharda tanıtılması bekleniyor. Yani eğer bu iddia doğruysa, yeni 13 inç MacBook Pro ile tanışacağımız tarih son derece yakın. Peki ya özellikleri, sahi yeni 13 inç MacBook Pro'nun özellikleri hakkında neler biliyoruz?

İŞTE İDDİALARA GÖRE 13 İNÇ MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Daha önce de söylediğimiz gibi Apple, M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro modelini Kasım 2020'de M1 işlemcili MacBook Air ve Mac mini ile birlikte görücüye çıkarmıştı. Bu Apple'ın çıkardığı son 13 inç MacBook Pro modeliydi. Modelde Touch Bar bulunuyordu.

Çıkan söylentiler ise yeni 13 inç MacBook Pro'nun tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor.

MacBook Pro-1

İddialara göre, yeni 13 inç MacBook Pro'nun tasarımında büyük değişiklikler olmayacak ve aynı kasayı kullanıp Touch Bar'a yer vermeye devam edecek. Fakat Mark Gurman, Apple'ın Touch Bar'ı 14 ve 16 inç modellerde olduğu gibi 13 inç modelden de kaldıracağını iddia ediyor. Bu yüzden bu konuda kaynaklar açısından da bir fikir ayrılığı mevcut.

MacBook Pro

Yeni 13 inç MacBook Pro'da mini LED ekranın yer alması beklenmiyor. Ayrıca, 120 Hz ProMotion yenileme hızı sunması da gerçekçi değil. "Eee, ne yenilenecek o zaman?" diyorsanız, o zaman size 13 inç MacBook Pro'nun teknik özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Çünkü en büyük değişiklik orada olacak.

APPLE'DAN M2 GELİYOR

Söylentilerden aktarıldığı kadarıyla, yeni 13 inç MacBook Pro'daki en büyük değişiklik, güncellenmiş M2 yongası olacak. Apple'ın M1'li modelleri piyasaya sürmesinden bu yana, M2 olarak adlandırılması beklenen yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığı varsayılıyor.

8 çekirdekli CPU, 9 ve 10 çekirdekli GPU seçenekleri, hız ve verimlilik iyileştirmeleri M2'nin özellikleri için konuşulanlar arasında. Ancak yine de M2, M1 Pro ve M1 Max kadar güçlü olmayacak. M1 Pro ve M1 Max'in yerini ise M2 Pro ve M2 Max'in doldurması bekleniyor.

13 İNÇ MACBOOK PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın tedarik zincirine dayanan kaynaklar, Apple'ın 13 inç MacBook Pro'yu 8 Mart günü tanıtılabileceğini öne sürüyor. Ancak Apple, farklı bir tarih de belirlemiş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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