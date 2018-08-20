Apple'dan bütçe dostu MacBook geliyor!

Bildiğiniz gibi Apple, Eylül ayında üç yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gelen bilgilere göre Apple, sadece bununla sınırlı kalmayacak. Yeni iPhone ve iPad modellerine ek olarak, uygun fiyatlı bir MacBook modeli de bizlerle olacak.
Tanıtılacak olan giriş seviyesi MacBook, iddialara göre 1200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Diğer MacBook modellerine nazaran bu fiyat uygun olsa da hala pahalı ancak biz bunu Apple çatısı altında değerlendirmekteyiz.
Apple bütçe dostu MacBook tanıtacak!
Intel'in en yeni 14 nm Kaby Lake işlemcilerinden gücünü alacak olan yeni MacBook, 12 inçlik ekran ve ince bir tasarımla gelecek. Retina ekran ve USB-C bağlantı noktaları gibi özelliklere de sahip olacak olan cihaz, Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle beraber kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Buna ek iki yeni iPad Pro'nun da tanıtılacağı etkinlik, iPhone odaklı olsa da pek çok cihaza ev sahipliği yapacak gibi duruyor. 12.9 inçlik ve 11 inçlik iki farklı iPad Pro, muhtemelen daha ince çerçevelere ve Face ID teknolojisine sahip olacak.
Bakalım Apple bizlere neler gösterecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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