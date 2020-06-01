Apple'dan kötü haber! MacBook Pro RAM yükseltme ücreti arttırıldı

Apple MacBook müşterilerine satın alırken bazı opsiyonlar sunuyor. Böylece müşteriler, daha ilk baştan bilgisayarlarını istedikleri özelliklerle donatabiliyor. Bu opsiyonlardan biri RAM tarafında karşımıza çıkıyor. Bir MacBook Pro satın almak isteyen müşteri, RAM değerini 8GB'dan 16'a kadar artırabiliyor. Fakat bu artırmanın da bir bedeli var ve Apple'ın son kararına göre bu bedel daha da yükselmiş durumda.

APPLE MACBOOK PRO'LARIN RAM ÜCRETLERİNİ YÜKSELTTİ

Apple, 13 inçlik giriş seviyesi MacBook Pro'ların RAM yükseltme ücretlerini artırma kararı aldı. Bu karar ile birlikte 8GB RAM'den 16GB RAM'e yükseltme işlemi 100 dolardan 200 dolara çıktı. Yani tam 2 katına. Üstelik ülkemiz de bu zamdan nasibini aldı.

TÜRKİYE'DEKİ ÜCRETİ DE ÜCRET DEĞİŞTİ

Türkiye'deki MacBook Pro müşterilerinin de yeni kararla birlikte ödemesi gereken ücret iki katına çıktı. Daha önce RAM artırma işlemi için ülkemizde 800 lira talep eden Apple, artık bu işlem için 1600 lira istiyor.

MacBook Pro RAM yükseltme işlemi" />

Apple'ın sadece bir RAM yükseltme işlemi için iki katı bir ücret istediği ise bilinmiyor. Şirketten konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

